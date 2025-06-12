Курс евро резко вырос. Почему и что может быть дальше

Резкий скачок курса евро - до 48,5 гривны за 1 евро вызван прежде всего изменением курсового соотношения евро/доллар, которое уже приближается к 1,2.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Для роста евро по отношению к доллару сейчас есть несколько факторов.

Почему растет курс евро/доллар

Во-первых, замедление инфляции в США в мае до 0,1% (2,4% г.г.).

"Следовательно, инвесторы считают, что ФРС США сможет снизить ставку 2 раза в этом году", - уточнил Шевчишин.

Во-вторых, внешний долг США, который уже достиг 37 трлн долларов, а его обслуживание - 1 трлн долларов.

"Это головная боль американских финансов. Глава Минфина говорит о рисках обслуживания долга, особенно если страна будет оставлять ограничения на дополнительные заимствования", - отметил эксперт.

И в-третьих, мир ищет "тихую гавань и место, где припарковать активы".

"Евро, несмотря на экономические проблемы Европы, выглядит сейчас не так плохо, как доллар. Поэтому идет переток финансов в Европу. С одной стороны, мирового капитала, с другой стороны, самих европейцев, которые понемногу уезжают из Штатов", - обратил внимание Шевчишин.

Чего ждать от курса гривна/евро

Что касается курса гривны к евро, здесь НБУ пересчитывает курс, используя текущие показатели украинского межбанка и курс EUR/USD на мировом рынке.

"К тому же, формируется повышенный спрос на евро со стороны украинцев, которые усиливают внутренние тенденции, особенно понимая, что наличный евро завозится в меньшем количестве, чем доллар", - рассказал Шевчишин.

Если курс евро к доллару выйдет на отметку 1,2, то соответственно при неизменности курса гривны к доллару, стоимость евро может достичь 50 гривен за доллар.

Если же курс гривны к доллару просядет до 43,5 до конца года, как это ожидается в бюджетной декларации, то евро может достичь 52,2 гривны.