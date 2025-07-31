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Что влияет на доллар и евро и какими будут курсы в августе: прогноз банкира

Украина, Четверг 31 июля 2025 10:16
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Что влияет на доллар и евро и какими будут курсы в августе: прогноз банкира Фото: Курс доллара может быть на уровне 41,8-42,4 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

В августе курс гривны в Украине будет формироваться под влиянием нескольких главных факторов - от действий Национального банка до хода войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

"По базовому сценарию, рынок будет оставаться сбалансированным: существенных перекосов в соотношении спроса и предложения не прогнозируется", - сказал он.

По его прогнозу, в августе курсы валют будут следующими:

  • Доллар: в пределах 41,8-42,4 гривен (рост от начального курса года не превысит 1%).
  • Евро: 48,5-50 гривен с поправкой на глобальные тренды

Факторы, которые будут влиять на курс

Стратегия НБУ. Регулятор по-прежнему будет осуществлять валютные интервенции, чтобы избегать резких курсовых изменений. Объемы продажи валюты из резервов могут достичь 3 млрд долларов. Такой уровень достаточен, чтобы удерживать равновесие даже в случае роста спроса до +15% относительно предложения, считает Лесовой.

Финансовая помощь партнеров. В этом году объем ожидаемой внешней поддержки может достичь 55 млрд. Она фактически перекрывает бюджетный дефицит (38 млрд долларов) и создает определенный запас на 2026 год. Однако в фокусе не только текущие поступления, но и переговоры на 2026 год. Предварительные оценки на 2026 год - это помощь на уровне 38-40 млрд долларов.

Экономические циклы: от жатвы до отопления. Аграрии в августе будут продавать больше валюты - для покупки техники, топлива, логистики. Это может кратковременно увеличить предложение долларов. Но с приближением холодов ближе к началу осени сработает противоположный фактор: закупка газа и угля. Таким образом, аграрное валютное предложение и потребность в закупке энергоносителей могут взаимно уравновесить друг друга, сказал банкир.

Военные риски: ситуативное давление эмоций. Обстрелы, обострение на фронте - все это может создавать ситуативный спрос на валюту со стороны населения. Однако опыт последних лет доказывает, что ажиотаж обычно непродолжителен, и рынок возвращается к привычным очертаниям, отметил банкир.

"Гривна в августе может быть достаточно стабильной. Действия НБУ, мощная международная помощь и сезонные факторы будут сдерживать риски резкого увеличения стоимости доллара. Однако наименее предсказуемым остается курс евро, который зависит от внешних факторов", - констатировал Лесовой.

Напомним, курс доллара в июле вырос еще на 14 копеек до 41,76 гривен. Однако курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 гривен). Курс евро упал за июль на 64 копейки 48,14 гривен.

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев. Аналитики в июле 2025 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение года до 44,74 грн/доллар. В мае они ожидали курс 44,47 грн/доллар.

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