ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стрибок курсу євро ще вплине на ціни в Україні: Пишний назвав терміни

Україна, Четвер 07 серпня 2025 08:38
UA EN RU
Стрибок курсу євро ще вплине на ціни в Україні: Пишний назвав терміни Фото: голова Нацбанку Андрій Пишний (facebook.com NationalBankOfUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Девальвація курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, поступово буде переноситися на ціни у наступні два-три квартали. Цей фактор вплине на загальний рівень інфляції.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025-му році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

"Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", - зауважив він.

Водночас голова Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою.

"Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", - пояснив Пишний.

Що відбувається з валютами в Україні

Нагадаємо, що на початку цього літа Національний банк України підвищив курс долара до гривні.

Невдовзі після цього відбувся різкий стрибок курсу євро - до 48,5 гривні за 1 євро. Це було зумовлено насамперед зміною співвідношення євро/долар на міжнародних ринках.

Вже наприкінці липня офіційний курс євро було встановлено на рівні 48,1481 гривні за 1 євро. Загалом за місяць курс знизився на 64 копійки.

Станом на 5 серпня курс долара до євро посилився, що вплинуло на вартість європейської валюти в Україні. За тиждень євро подешевшав майже на 3% - до 47,6 грн/євро. Це зниження пояснюється зовнішніми валютними факторами.

Зауважимо, що зокрема вчора, 6 серпня, обмінні пункти знизили курси долара та євро. Завдяки цьому стало можливим купити долар можна у середньому по 41,36 гривні, а євро по 47,50 гривень.

Зауважимо, що директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий днями розповів, що ж впливає на долар і євро та якими будуть курси в серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
Новини
Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN
Трамп закликав свою команду швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським, - CNN
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО