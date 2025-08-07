Стрибок курсу євро ще вплине на ціни в Україні: Пишний назвав терміни
Девальвація курсу гривні до євро, яка відбулась у попередні місяці, поступово буде переноситися на ціни у наступні два-три квартали. Цей фактор вплине на загальний рівень інфляції.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.
За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025-му році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.
"Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", - зауважив він.
Водночас голова Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою.
"Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", - пояснив Пишний.
Що відбувається з валютами в Україні
Нагадаємо, що на початку цього літа Національний банк України підвищив курс долара до гривні.
Невдовзі після цього відбувся різкий стрибок курсу євро - до 48,5 гривні за 1 євро. Це було зумовлено насамперед зміною співвідношення євро/долар на міжнародних ринках.
Вже наприкінці липня офіційний курс євро було встановлено на рівні 48,1481 гривні за 1 євро. Загалом за місяць курс знизився на 64 копійки.
Станом на 5 серпня курс долара до євро посилився, що вплинуло на вартість європейської валюти в Україні. За тиждень євро подешевшав майже на 3% - до 47,6 грн/євро. Це зниження пояснюється зовнішніми валютними факторами.
Зауважимо, що зокрема вчора, 6 серпня, обмінні пункти знизили курси долара та євро. Завдяки цьому стало можливим купити долар можна у середньому по 41,36 гривні, а євро по 47,50 гривень.
Зауважимо, що директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий днями розповів, що ж впливає на долар і євро та якими будуть курси в серпні.