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НБУ пока держит гривну стабильной: сколько может стоить доллар в ближайшее время

Украина, Вторник 05 августа 2025 08:36
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НБУ пока держит гривну стабильной: сколько может стоить доллар в ближайшее время Фото: Курс доллара может остаться на уровне 41,8 гривен еще длительное время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Нацбанк сократил продажу валюты, воспользовавшись спокойной ситуацией на рынке. Гривна удерживает позиции без резких колебаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

На прошлой неделе НБУ уменьшил продажу валюты на 21% до 640 млн долларов. Это чуть больше среднего объема интервенций за неделю с начала полномасштабной войны.
НБУ пока держит гривну стабильной: сколько может стоить доллар в ближайшее время

Курс гривны остается стабильным

Курс гривны к доллару США продолжает оставаться почти неизменным. НБУ установил официальный курс на 4 августа на уровне 41,76 грн/доллар, что почти не отличается от предыдущего значения.

В банках доллар стоит в пределах 41,5-42 грн/доллар. Колебания незначительны, и на розничном рынке ситуация остается спокойной.

Евро дешевеет

Курс доллара США к евро усилился, что повлияло на стоимость европейской валюты в Украине. За неделю евро подешевел почти на 3% - до 47,6 грн/евро (по официальному курсу НБУ).

Это снижение произошло из-за внешних валютных факторов.

Политика сильной гривны продолжается

Как отмечается в обзоре, НБУ продолжает придерживаться политики крепкой гривны, обеспечивая достаточное предложение валюты, чтобы избегать резких и существенных колебаний курса гривны к доллару.

По мнению аналитиков, НБУ имеет достаточно ресурса для интервенций, а также ожидает, что будет иметь необходимый ресурс и в следующем году благодаря большим объемам внешнего финансирования.

"Учитывая такие аргументы, НБУ продолжит ослаблять гривну очень медленным темпом в этом году и в ближайшее время будет сохранять его неподалеку от уровня 41,8 грн/доллар", - говорится в обзоре.

Прогнозы курса

Ранее аналитики группы ICU прогнозировали, что курс вырастет до 42,6 грн/доллар на конец 2025 года и до 44,9 грн/доллар на конец 2026 года.

Как заявили в НБУ, ускорить снижение инфляции можно было бы за счет укрепления гривны через интервенции НБУ. Но такой шаг является рискованным: он может быстро исчерпать резервы и привести к обратной девальвации, которая снова подтолкнет цены вверх.

В НБУ отмечают, что валютная политика должна оставаться предсказуемой. Интервенции должны сглаживать чрезмерные колебания, но не заменять рыночное ценообразование в условиях управляемой гибкости курса.

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