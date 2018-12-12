Европарламент не будет запуган стрельбой в Страсбурге, - Таяни

Глава ЕП выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге
Стрельба в Страсбурге (Франция) 11 декабря не запугает членов Европейского парламента. Об этом заявил глава ЕП Антонио Таяни, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
В частности, Таяни выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге и заявил, что Европарламент не будет запуган терактами или преступными нападениями.
"Давайте двигаться дальше. Мы будем продолжать работать для укрепления свободы и демократии вопреки террористическому насилию", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Страсбурге на рождественской ярмарке мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли не менее трех человек и еще несколько были ранены. Личность стрелка установлена, известно, что его должны были задержать в этот же день по подозрению в убийстве. В базе данных французских правоохранителей он проходил как экстремист.
По данным полиции, нападавший скрылся с места преступления на угнанном такси. Полиция проводит операцию в районе, в котором может находиться стрелок. В связи с трагедией в Страсбурге закрывают рождественскую ярмарку и отменяют праздничные представления.