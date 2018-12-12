Европарламент не будет запуган стрельбой в Страсбурге, - Таяни

Фото: Антонио Таяни (European Union 2017 - European Parliament)

Глава ЕП выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге

Стрельба в Страсбурге (Франция) 11 декабря не запугает членов Европейского парламента. Об этом заявил глава ЕП Антонио Таяни, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Таяни выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге и заявил, что Европарламент не будет запуган терактами или преступными нападениями.

"Давайте двигаться дальше. Мы будем продолжать работать для укрепления свободы и демократии вопреки террористическому насилию", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Страсбурге на рождественской ярмарке мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли не менее трех человек и еще несколько были ранены. Личность стрелка установлена, известно, что его должны были задержать в этот же день по подозрению в убийстве. В базе данных французских правоохранителей он проходил как экстремист.

По данным полиции, нападавший скрылся с места преступления на угнанном такси. Полиция проводит операцию в районе, в котором может находиться стрелок. В связи с трагедией в Страсбурге закрывают рождественскую ярмарку и отменяют праздничные представления.