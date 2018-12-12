ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Европарламент не будет запуган стрельбой в Страсбурге, - Таяни

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 08:37
Европарламент не будет запуган стрельбой в Страсбурге, - Таяни
Фото: Антонио Таяни (European Union 2017 - European Parliament)

Глава ЕП выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге

Стрельба в Страсбурге (Франция) 11 декабря не запугает членов Европейского парламента. Об этом заявил глава ЕП Антонио Таяни, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.   

В частности, Таяни выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге и заявил, что Европарламент не будет запуган терактами или преступными нападениями.

"Давайте двигаться дальше. Мы будем продолжать работать для укрепления свободы и демократии вопреки террористическому насилию", - добавил он.

Европарламент не будет запуган стрельбой в Страсбурге, - Таяни

Напомним, ранее сообщалось, что в Страсбурге на рождественской ярмарке мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли не менее трех человек и еще несколько были ранены. Личность стрелка установлена, известно, что его должны были задержать в этот же день по подозрению в убийстве. В базе данных французских правоохранителей он проходил как экстремист.

По данным полиции, нападавший скрылся с места преступления на угнанном такси. Полиция проводит операцию в районе, в котором может находиться стрелок. В связи с трагедией в Страсбурге закрывают рождественскую ярмарку и отменяют праздничные представления.

 

В Елисейском дворце прокомментировали стрельбу в Страсбурге
Новости Украины ФранцияТерактСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь