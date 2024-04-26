Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 26 апреля, составляют 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 463 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 автомобилей и 31 артсистему противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), российские войска могли бы еще больше стабилизировать свой выступ к северо-западу от Авдеевки и продвинуться дальше к западу от Очеретино, в результате чего украинским силам будет все труднее удерживать позиции вдоль линии Бердычи-Семеновка-Уманское

В Украине на фронте в течение суток произошло 114 боевых столкновений. Авиация уничтожила 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

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