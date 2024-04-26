Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 26 апреля, составляют 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 463 930 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 автомобилей и 31 артсистему противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 463 930 (+950) человек ликвидировано;
- танков - 7262 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 13 957 (+15) ед.;
- артиллерийских систем - 11 867 (+31) ед.;
- РСЗО - 1049 ед.;
- средства ПВО - 772 ед.;
- самолетов - 348 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9461 (+12) ед.;
- крылатые ракеты - 2119 (+1) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 984 (+35) ед.;
- специальная техника - 1962 (+16) ед.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), российские войска могли бы еще больше стабилизировать свой выступ к северо-западу от Авдеевки и продвинуться дальше к западу от Очеретино, в результате чего украинским силам будет все труднее удерживать позиции вдоль линии Бердычи-Семеновка-Уманское
В Украине на фронте в течение суток произошло 114 боевых столкновений. Авиация уничтожила 3 зенитно-ракетных комплекса противника.
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