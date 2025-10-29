Старт отопительного сезона в Украине: где уже подали тепло, а где еще ждут похолодания

В украинских регионах начали запускать отопительный сезон - решение принимают с учетом температуры воздуха. Социальные учреждения уже с теплом, а подключение жилых домов продолжается.

Львов, Тернополь, Сумы и Харьков - уже с теплом

Во Львове с понедельника начали подавать отопление в жилые дома, сообщил мэр Андрей Садовый. Тепло в домах львовян появится в течение ближайших 2-5 дней. В детсадах, школах и больницах тепло есть уже несколько недель.

В Тернополе отопительный сезон официально стартовал 29 октября. Коммунальщики работают в усиленном режиме, полное подключение продлится несколько дней.

В Сумской области тепло подают с 28 октября. В Сумах, Конотопе, Ромнах, Глухове, Шостке уже идет подключение жилого фонда, в Ахтырке старт запланирован на завтра.

В 17 громадах Харьковской области, по данным ОВА, работают более 60 котельных. Социальные учреждения обеспечены теплом, жилой сектор будут подключать поэтапно. Не получат отопление только Купянск и Волчанск из-за боевых действий.

Некоторые регионы не спешат подавать тепло

В Черкасской области в течение 2-3 дней тепло подадут в дома и учреждения. Уже обогреваются 40% детсадов, 50% школ и 95% больниц.

В Николаеве с 30 октября стартует отопление в больницах, школах и детсадах. Для жилого фонда решение пока не принимали - его примут после снижения среднесуточной температуры.

Запорожская область полностью готова к началу сезона, но будет ждать устойчивого снижения температуры до +8°C, чтобы избежать лишних расходов и перегрузки энергосистемы.