В Киевской области стартует отопительный сезон: как будут подключать дома к теплу

Вторник 28 октября 2025 14:24
В Киевской области стартует отопительный сезон для населения (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 28 октября, в Киевской области официально стартует отопительный сезон. Речь идет о подаче тепла в жилой фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской областной государственной (военной) администрации Николая Калашника в Facebook.

Как будут подключать к теплу дома

Согласно информации чиновника, с сегодняшнего дня в Киевской области официально стартует отопительный сезон в жилом фонде.

Уточняется, что подключение домов будет происходить:

  • по заявкам обслуживающих организаций;
  • с учетом температурного показателя;
  • с учетом логики экономного потребления.

"Несмотря на относительно теплую погоду, призываю жителей области рационально использовать энергоресурсы", - подчеркнул Калашник.

Он напомнил, что враг продолжает регулярно атаковать критическую инфраструктуру - энергетические объекты и газораспределительную систему.

"Бережливое отношение к ресурсам - это вопрос нашей энергетической безопасности и устойчивости", - объяснил специалист.

Тепло ли в объектах социальной инфраструктуры

Калашник напомнил, что в течение октября к теплу подключались объекты социальной инфраструктуры, которые имеют индивидуальные системы отопления:

  • учебные заведения;
  • больницы;
  • детские сады;
  • другие объекты.

"Те, которые получают тепло через центральную сеть вместе с жилым фондом, будут подключаться уже сейчас", - подчеркнул глава ОГА.

Как и когда Киевская область готовилась к зиме

Калашник поделился, что подготовка к зиме в Киевской области началась сразу после завершения предыдущего отопительного сезона.

Он объяснил, что в общинах системно проводили:

  • ремонт и обновление сетей, котельных;
  • монтаж и запуск новых когенерационных установок.

Кроме того, вопрос готовности "постоянно рассматривался на заседаниях оперативного штаба Совета обороны Киевской области".

В завершение чиновник рассказал, что во время совещания с представителями общин, предприятий теплоснабжения и компании "Нафтогаз Трейдинг" были обсуждены "совместные действия для стабильного прохождения отопительного сезона".

"В частности в части своевременных расчетов за полученную услугу", - подытожил он.

Публикация Калашника (скриншот: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что официальный старт отопительного сезона в Украине запланирован на 28 октября. При этом в некоторых общинах уже начали подавать тепло для учреждений социальной сферы.

Тем временем Кабинет министров утвердил зимние тарифы на свет - стоимость электроэнергии для украинцев.

Читайте также, сколько областей Украины начинают отопительный сезон и подключают тепло в дома.

