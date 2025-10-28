В Киевской области стартует отопительный сезон: как будут подключать дома к теплу
С сегодняшнего дня, 28 октября, в Киевской области официально стартует отопительный сезон. Речь идет о подаче тепла в жилой фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской областной государственной (военной) администрации Николая Калашника в Facebook.
Как будут подключать к теплу дома
Согласно информации чиновника, с сегодняшнего дня в Киевской области официально стартует отопительный сезон в жилом фонде.
Уточняется, что подключение домов будет происходить:
- по заявкам обслуживающих организаций;
- с учетом температурного показателя;
- с учетом логики экономного потребления.
"Несмотря на относительно теплую погоду, призываю жителей области рационально использовать энергоресурсы", - подчеркнул Калашник.
Он напомнил, что враг продолжает регулярно атаковать критическую инфраструктуру - энергетические объекты и газораспределительную систему.
"Бережливое отношение к ресурсам - это вопрос нашей энергетической безопасности и устойчивости", - объяснил специалист.
Тепло ли в объектах социальной инфраструктуры
Калашник напомнил, что в течение октября к теплу подключались объекты социальной инфраструктуры, которые имеют индивидуальные системы отопления:
- учебные заведения;
- больницы;
- детские сады;
- другие объекты.
"Те, которые получают тепло через центральную сеть вместе с жилым фондом, будут подключаться уже сейчас", - подчеркнул глава ОГА.
Как и когда Киевская область готовилась к зиме
Калашник поделился, что подготовка к зиме в Киевской области началась сразу после завершения предыдущего отопительного сезона.
Он объяснил, что в общинах системно проводили:
- ремонт и обновление сетей, котельных;
- монтаж и запуск новых когенерационных установок.
Кроме того, вопрос готовности "постоянно рассматривался на заседаниях оперативного штаба Совета обороны Киевской области".
В завершение чиновник рассказал, что во время совещания с представителями общин, предприятий теплоснабжения и компании "Нафтогаз Трейдинг" были обсуждены "совместные действия для стабильного прохождения отопительного сезона".
"В частности в части своевременных расчетов за полученную услугу", - подытожил он.
Публикация Калашника (скриншот: facebook.com/mykola.kalashnyk)
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что официальный старт отопительного сезона в Украине запланирован на 28 октября. При этом в некоторых общинах уже начали подавать тепло для учреждений социальной сферы.
Тем временем Кабинет министров утвердил зимние тарифы на свет - стоимость электроэнергии для украинцев.
Читайте также, сколько областей Украины начинают отопительный сезон и подключают тепло в дома.