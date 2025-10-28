ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Зеленский озвучил дату начала отопительного сезона в Украине

Вторник 28 октября 2025 10:05
UA EN RU
Зеленский озвучил дату начала отопительного сезона в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ірина Глухова

Официальный старт отопительного сезона в Украине запланирован на 28 октября. Однако в части общин уже начали отапливать учреждения социальной сферы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.

Отопительный сезон

По электричеству, по словам президента, в Украине ситуация в целом стабильная.

"В принципе, везде все восстанавливается. В Сумской области, в Шостке, самая сложная ситуация. Отопление учреждений социальной сферы в части громад уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа, с завтрашнего дня", - Зеленский.

Ситуация в энергетике, различные сценарии

Глава государства также рассказал о текущей ситуации в энергетике и подготовке к зиме.

"Мы живем в реалистичном сценарии и смотрим только на такой. Надо реально смотреть на все и восстанавливать. Можно, конечно, быть очень большим оптимистом, но давайте будем реалистами. Мы будем восстанавливать то, что они разрушают, и защищать то, что у нас есть", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас в Украине возобновили поставки некоторых дефицитных ракет для ПВО, что позволит увеличить количество перехватов и уменьшить потери.

"Это постоянная борьба - мы защищаемся, они разрушают, мы восстанавливаем", - добавил он.

Зеленский сообщил, что Украина наращивает количество восстановительных бригад и штабов быстрого реагирования, а также ведет переговоры с международными партнерами о помощи энергетике.

"Отдельно я договариваюсь с немцами. Мы с канцлером это проговорили. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я ему показал необходимое количество", - сказал президент.

Он добавил, что также имел соответствующие разговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и представителями Нидерландов.

По его словам, эти договоренности могут обеспечить существенное усиление украинской энергосистемы зимой.

Обеспечение газом

Относительно обеспечения газом Зеленский отметил, что Украина уже нашла около 70% необходимых средств на импорт.

"Газ - это сейчас только возможности импорта, которые зависят только от денежного обеспечения. В конце концов газ - это важная основа для отопления. 70% необходимой суммы на газ мы нашли. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью", - подчеркнул глава государства.

.

Стоит заметить, что старт отопительного сезона в Украине затянулся из-за регулярных российских обстрелов и теплой погоды. Однако в некоторых областях уже дали тепло в квартиры.

Например, Сумы постепенно входят в отопительный сезон. По данным местных властей, теплоснабжение в городе подается по графику.

Для полного развертывания теплоснабжения нужно 3-5 суток, это необходимо для безопасного и равномерного запуска тепла в дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Отопительный сезон
Новости
Потери российской армии на 28 октября: свежие данные Генштаба
Потери российской армии на 28 октября: свежие данные Генштаба
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию