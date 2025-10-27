В Полтаве определили дату старта отопительного сезона: когда подадут тепло в дома
В Полтаве официально утвердили начало отопительного сезона 2025/2026 года - он стартует 3 ноября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Полтавского городского совета.
Старт отопительного сезона
По решению исполкома, подачу тепла для бытовых потребителей начнут с 3 ноября. За это проголосовали все 11 членов комитета.
В документе указано, что отопительный сезон стартует в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха.
Как долго продлится запуск
Процесс подачи тепла продлится ориентировочно до трех суток. Подключение будет происходить постепенно - сначала социальные учреждения, а затем жилые дома.
На основании чего приняли решение
Решение принято в соответствии с Правилами предоставления услуги по поставке тепловой энергии и Закона Украины "О местном самоуправлении".
Напомним, отопительный сезон в большинстве украинских городов традиционно начинают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не превышает +8 градусов.
Отопительный сезон в Украине
Отопительный сезон в Украине уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Остальные области начнут его в ближайшим временем.
На днях министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что каждый регион в зависимости от среднесуточной температуры будет принимать решение, когда подавать тепло бытовым потребителям.
