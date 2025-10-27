ua en ru
В Полтаве определили дату старта отопительного сезона: когда подадут тепло в дома

Полтава, Понедельник 27 октября 2025 16:49
UA EN RU
В Полтаве определили дату старта отопительного сезона: когда подадут тепло в дома В Полтаве централизованное тепло подадут 3 ноября (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Полтаве официально утвердили начало отопительного сезона 2025/2026 года - он стартует 3 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Полтавского городского совета.

Старт отопительного сезона

По решению исполкома, подачу тепла для бытовых потребителей начнут с 3 ноября. За это проголосовали все 11 членов комитета.

В документе указано, что отопительный сезон стартует в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха.

Как долго продлится запуск

Процесс подачи тепла продлится ориентировочно до трех суток. Подключение будет происходить постепенно - сначала социальные учреждения, а затем жилые дома.

На основании чего приняли решение

Решение принято в соответствии с Правилами предоставления услуги по поставке тепловой энергии и Закона Украины "О местном самоуправлении".

Напомним, отопительный сезон в большинстве украинских городов традиционно начинают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не превышает +8 градусов.

Отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон в Украине уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Остальные области начнут его в ближайшим временем.

На днях министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что каждый регион в зависимости от среднесуточной температуры будет принимать решение, когда подавать тепло бытовым потребителям.

Читайте также о том, что в Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа из-за потери добычи. Вместе с тем правительство засекретило объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона.

