Старт опалювального сезону в Україні: де вже подали тепло, а де ще чекають похолодання

В українських регіонах почали запускати опалювальний сезон - рішення ухвалюють з урахуванням температури повітря. Соціальні заклади вже з теплом, а підключення житлових будинків триває.

Про це розповідає РБК-Україна .

Львів, Тернопіль, Суми та Харків - уже з теплом

У Львові з понеділка почали подавати опалення в житлові будинки, повідомив мер Андрій Садовий. Тепло в оселях львів’ян з’явиться протягом найближчих 2-5 днів. У дитсадках, школах і лікарнях тепло є вже кілька тижнів.

У Тернополі опалювальний сезон офіційно стартував 29 жовтня. Комунальники працюють у посиленому режимі, повне підключення триватиме кілька днів.

На Сумщині тепло подають із 28 жовтня. У Сумах, Конотопі, Ромнах, Глухові, Шостці вже триває підключення житлового фонду, в Охтирці старт заплановано на завтра.

У 17 громадах Харківщини, за даними ОВА, працюють понад 60 котелень. Соціальні заклади забезпечені теплом, житловий сектор підключатимуть поетапно. Не отримають опалення лише Куп’янськ і Вовчанськ через бойові дії.

Деякі регіони не спішать подавати тепло

У Черкаській області протягом 2-3 днів тепло подадуть до домівок і установ. Уже обігріваються 40% дитсадків, 50% шкіл і 95% лікарень.

У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалення у лікарнях, школах і дитсадках. Для житлового фонду рішення поки не ухвалювали - його приймуть після зниження середньодобової температури.

Запорізька область повністю готова до початку сезону, але чекатиме стійкого зниження температури до +8°C, щоб уникнути зайвих витрат і перевантаження енергосистеми.