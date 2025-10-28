Киевлянам подадут тепло в дома: названа дата начала отопительного сезона

В Киеве в среду, 29 октября, начнется отопительный сезон для жилого фонда.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в вопросе о старте отопительного периода Киев учитывал ключевые факторы:

погодные условия;

рациональное использование топлива;

обеспечение санитарных температурных параметров в домах;

снижение нагрузки на электросеть.

Стоит наткож напомнить, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. Учитывая дальнейшее снижение температуры, городские власти приняли решение о начале подачи тепла в помещения киевлян.

Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начал 3 октября. По индивидуальным заявкам их руководителей.

Отопительный сезон 2025-2026 в Украине

В начале прошлой недели Украина приостановила заполнение подземных газовых хранилищ из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры и прекращения импорта газа из Польши. Это создало риски для стабильного прохождения отопительного сезона.

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко ранее отмечала, что стране срочно нужно наладить дополнительный импорт газа из-за снижения собственной добычи. В то же время правительство засекретило объемы и суммы закупок топлива для нового отопительного сезона.

Несмотря на это, Кабмин принял решение выделить 8,4 млрд грн на импорт газа в 2025-2026 годах. По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, план закачки газа в хранилища выполнен на 99,5%, но импорт будут продолжать из-за сокращения внутреннего производства