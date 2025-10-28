В Ивано-Франковске стартует отопительный сезон: когда подадут тепло в дома

Сегодня, 28 октября, в Ивано-Франковске приняли решение о начале отопительного сезона. Тепло обещают подавать в дома горожан уже во вторник вечером.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Он отмечает, что подписал распоряжение о начале подачи тепла в жилые дома города. По его словам, решение принято после разрешения президента Украины. Отопление уже запустили в больницах и детсадах, где есть котельные на альтернативных видах топлива. Жителям напомнили, что в случае проблем с теплом можно обращаться по телефонам: 1580, 067 010 1580, 050 010 1580.