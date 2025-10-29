ua en ru
Во Львовской области начался отопительный сезон: тепло уже подали в 99% общин

Среда 29 октября 2025 11:20
Во Львовской области начали подавать тепло в жилой сектор
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львовской области стартовал отопительный сезон для населения. По состоянию на утро 29 октября отопление уже подали в 72 общинах области, что составляет 99%.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого

По поручению президента Владимира Зеленского в регионе начали подачу тепла в дома жителей. К теплоснабжению подключили:

  • 475 детских садов (92%);
  • 650 учебных заведений (59%);
  • 184 медицинские учреждения (79%);
  • а также первые жилые дома.

Как отметил Козицкий, состоялось совещание с главами территориальных общин по прохождению осенне-зимнего периода. Обсудили готовность социальной инфраструктуры, жилого фонда и коммунальных служб к стабильному теплоснабжению.

"Все службы работают в штатном режиме", - добавил глава области.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что официальный старт отопительного сезона в Украине состоялся 28 октября, хотя во многих громадах тепло уже подали к объектам социальной сферы.

Глава государства отметил, что энергетическая ситуация остается стабильной: страна активно готовится к зиме, восстанавливает поврежденную инфраструктуру и сотрудничает с международными партнерами для поддержки энергосистемы. Украина уже обеспечила около 70% финансирования, необходимого для импорта газа.

Как писало РБК-Украина, отопительный сезон стартовал в большинстве областей, частичное подключение произошло в 13 регионах. Более половины объектов социальной сферы, в частности школы, детсады и больницы, уже получили тепло.

Львов Отопительный сезон
