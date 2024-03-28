Старт коалиции бронетехники для Украины и удар по Харькову: новости за 27 марта

Война России против Украины: последние новости

Удар РФ по Харькову

Вчера днем, 27 марта, в Харькове раздались взрывы. Почти сразу глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

Как рассказал председатель ОВА, известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания и места общего пользования. В общей сложности повреждения в результате обстрела получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

В результате обстрела погиб гражданский мужчина 59 лет. Также были госпитализированы 13 человек. Среди них четверо детей: младшему мальчику всего лишь 3 месяца.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

В Польше стартовала коалиция бронетехники для Украины

В Варшаве 26 марта состоялось открытие коалиции бронетехники в поддержку Украины. Это была инициатива Польши и Германии.

Как отметили в Минобороны Украины, во время заседания представители стран-участниц выработали позицию по усилению ВСУ определенными образцами бронетехники и организации их ремонта.

Кроме Польши и Германии, в инициативе также принимают участие Великобритания, Швеция и Италия.

"Целью коалиции бронетехники является усиление бронированного щита Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками", - рассказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, который возглавил украинскую делегацию.

В рамках коалиции уже создали четыре синдиката. На каждый положили определенные задачи:

снабжение вооружений и боеприпасов для западной бронетехники;

техническое обслуживание и ремонт;

подготовка экипажей и технического персонала;

отработка эффективной тактики применения бронетехники в поле боя.

"Это очень важная инициатива наших союзников, учитывая существующую проблематику в ВСУ по ремонту бронетехники иностранных образцов. Надеюсь, с помощью союзников нам удастся быстро, насколько это возможно, создать в Украине эффективную ремонтную базу западной бронетехники", - добавил Гаврилюк.

Он уточнил, что в рамках коалиции будет разработана дорожная карта, которая соответствует стратегии развития ВСУ. Ожидается, что в долгосрочной перспективе участники коалиции помогут Украине создать парк техники и наладят с нашей страной промышленное партнерство.

Германия в ближайшие дни передаст Украине 10 тысяч боеприпасов

Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов, ранее анонсированных в рамках пакета военной помощи. Об этом сообщил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг.

По его словам, в Берлине решено провести поставки боеприпасов Украине в три этапа.

"На первом этапе - уже в ближайшие дни - ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов", - сказал он.

Далее Германия примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов - начиная с четвертого квартала 2024 года.

Послы ЕС одобрили продолжение либерализации торговли с Украиной

Послы Европейского союза поддержали продолжение отмены пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению торговых мер для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", - говорится в сообщении председательства Бельгии в Совете ЕС.

При этом уточняется, что инициатива теперь будет представлена Европарламенту "для быстрого достижения соглашения".

Как отмечает "Радио Свобода" со ссылкой на неназванного чиновника, послы ЕС одобрили продолжение либерализации торговли с Украиной при условии, что квоты и пошлины в рамках защитного механизма будут вводить учитывая объемы импорта не только в 2022 и 2023 годах, но и в 2021-м.

Чехия получила дополнительные деньги для закупки снарядов Украины

Правительство Чехии сегодня одобрило еще один финансовый вклад в инициативу по закупке боеприпасов для поддержки Украины.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала решил не называть размер суммы, одобренной чиновниками.

По его словам, к инициативе присоединились 20 стран. Он поблагодарил страны, которые присоединились к плану закупок.

Как отметил Фиал, боеприпасы прибудут на объект в течение недель-месяцев, что уже сейчас влияет на ситуацию на поле боя.

Также в МИДе Чехии заявили, что количество артиллерийских боеприпасов, которые могут быть переданы Украине, не ограничено.

Будет ли мобилизация в Украине с 18 лет? Минобороны поставило точку в вопросе

В Украине могут ввести обязательную базовую военную службу с 18 лет вместо срочной. Но о мобилизации с 18 лет речь не идет.

В Минобороны отметили основные нововведения мобилизационного законопроекта № 10449, в частности поставили точку в вопросах якобы планов уменьшить мобилизационный возраст.

Отмечается, что предлагается со следующего года введение обязательной базовой службы для молодых людей от 18 лет вместо "строчки".

В целом же речь идет о мобилизационном возрасте не с 18 лет, а от 25 до 60 лет.

"С 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка", - говорится в заявлении министерства.

В пресс-службе добавляют, что от ее прохождения в университетах освобождаются некоторые категории граждан.

"Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное", - передали в Минобороны.

Также предлагается, что граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы. Кроме того, украинцы с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, то есть от 25 лет.