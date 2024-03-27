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РФ уменьшила количество атак дронами и артиллерией на юге. Военные назвали причину

Украина, Среда 27 марта 2024 13:27
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РФ уменьшила количество атак дронами и артиллерией на юге. Военные назвали причину Фото: РФ уменьшила количество атак дронами и артиллерией на юге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты уменьшили количество атак дронами и артиллерией на юге за последние сутки. Причина для этого достаточно банальна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Так, в течение боевых суток оккупанты трижды атаковали авиацией, применили три управляемые авиабомбы, а также направили неуправляемые авиационные ракеты на Ореховском направлении, обошлось без жертв.

"Однако с ухудшением погоды дроновая, и артиллерийская активность несколько снизилась", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечают военные, удары по гражданским объектам и людям не прекращаются.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 217 FPV-дронов, 4 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БПЛА разных модификаций 228 осколочных боеприпасов", - констатировали в Силах обороны юга Украины.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг пытается атаковать ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.

В частности в Институте изучения войны, российские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов и вблизи Бахмута. Также на кадрах, опубликованных 25 марта, зафиксирован удар украинского HIMARS бомбой малого диаметра наземного запуска по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области.

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