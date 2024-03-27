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Оккупанты перебрасывают большое количество техники из Мариуполя в сторону Бердянска

Мариуполь, Среда 27 марта 2024 08:59
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Оккупанты перебрасывают большое количество техники из Мариуполя в сторону Бердянска Фото: техника в большом количестве перебрасывается в сторону Бердянска из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируется большая переброска техники в сторону захваченного Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Фиксуем большую переброску техники в направлении Бердянска. Разная маркировка, включая маркировку "два треугольника" ФСБ России", - рассказал он.

Предварительно, по его словам, пункт назначения Приморск и Токмак Запорожской области.

"Последние недели значительно усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями", - отметил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину.

До этого сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Раньше партизаны фиксировали явные проблемы с топливом у оккупантов. В частности, на Авдеевку и Запорожское направление его им приходится перекидывать из отдаленных регионов РФ. Кроме того, оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.

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Российская Федерация Мариуполь Бердянск
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