РФ завербовала на войну против Украины наемников из Шри-Ланки, - СМИ
Российская Федерация завербовала на войну против Украины граждан Шри-Ланки. Некоторые из них уже погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Издание пообщалось с двумя наемниками, которые воевали на стороне РФ. Они рассказали, как попали под удар украинского дрона на территории временно оккупированной Донецкой области.
"Мы не знали, что это будет настолько опасно", - сказал Сенака Бандара.
Россия пообещала гражданам Шри-Ланки, что они будут заниматься "вспомогательными работами". Однако украинские военные смогли поразить бункер, в котором находились наемники.
Издание пишет, что на стороне РФ против Украины воюют сотни граждан Шри-Ланки. Большинство из них пошли на войну из-за зарплаты в 3000 долларов и перспектив получить паспорт РФ. Также СМИ установило, что некоторые из наемников уже погибли.
РФ использует наемников для войны против Украины
Недавно Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированной территории местные наблюдают завоз очередных наемников Кремля. В частности, захватчики свозят туда боевиков из Кубы и Непала.
Также агентство Reuters сообщало, что Индия обратилась в РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, работающих в российской армии на "вспомогательных должностях".
Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказывал, что российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому страна-агрессор привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.
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