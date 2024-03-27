Германия в ближайшие дни передаст Украине 10 тысяч боеприпасов, - Минобороны
Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийский боеприпасов, которые ранее были анонсированы в рамках пакета военной помощи.
Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
По его словам, в Берлине решено провести поставки боеприпасов Украине в три этапа.
"На первом этапе - уже в ближайшие дни - ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов", - сказал он.
Далее Германия примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.
А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов - начиная примерно с четвертого квартала 2024 года.
Снаряды для Украины
Напомним, снаряды сейчас являются одной из главных потребностей украинских защитников, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.
В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование.
Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов средства.
Недавно премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.
Вчера министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.
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