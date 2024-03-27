Германия в ближайшие дни передаст Украине 10 тысяч боеприпасов, - Минобороны

Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийский боеприпасов, которые ранее были анонсированы в рамках пакета военной помощи.

Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

По его словам, в Берлине решено провести поставки боеприпасов Украине в три этапа.

"На первом этапе - уже в ближайшие дни - ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов", - сказал он.

Далее Германия примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов - начиная примерно с четвертого квартала 2024 года.

Снаряды для Украины