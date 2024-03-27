В Харькове прогремели взрывы: город под обстрелом

В Харькове сегодня, 27 марта, днем местные жители услышали несколько взрывов. Россияне обстреливают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків " и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

Более детальных подробностей об инциденте чиновник не раскрыл.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал Синегубов.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты последнее время усилили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов.

Под атакой неоднократно находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью врага стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь свет появился на объектах критической инфраструктуры.

Как рассказал вчера, 26 марта, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ожидается, что восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

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