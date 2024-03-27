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Будет ли мобилизация в Украине с 18 лет? Минобороны поставило точку в вопросе

Среда 27 марта 2024 19:25
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Будет ли мобилизация в Украине с 18 лет? Минобороны поставило точку в вопросе Фото: в Минобороны рассказали о планах ввести обязательную базовую службу вместо "строчки" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине могут ввести обязательную базовую военную службу с 18 лет вместо срочной. Но о мобилизации с 18 лет речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили основные нововведения мобилизационного законопроекта № 10449, в частности поставили точку в вопросах якобы планов уменьшить мобилизационный возраст.

Отмечается, что предлагается со следующего года введение обязательной базовой службы для молодых людей от 18 лет вместо "строчки".

В целом же речь идет о мобилизационном возрасте не с 18 лет, а от 25 до 60 лет.

"С 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка", - говорится в заявлении министерства.

В пресс-службе добавляют, что от ее прохождения в университетах освобождаются некоторые категории граждан.

"Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное", - передали в Минобороны.

Также предлагается, что граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы. Кроме того, украинцы с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста, то есть от 25 лет.

Будет ли мобилизация в Украине с 18 лет? Минобороны поставило точку в вопросе

Законопроект по мобилизации

Напомним, в конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Отметим, что новый законопроект уже прошел первое чтение в Раде. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.

Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

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Мобилизация в Украине
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