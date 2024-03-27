Послы ЕС одобрили продление либерализации торговли с Украиной
Послы Европейского союза поддержали продление отмены пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС в Twitter и "Радио Свобода".
"Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению торговых мер для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", - сказано в сообщении председательства.
При этом уточняется, что инициатива теперь будет представлена Европарламенту "для быстрого достижения соглашения".
Как отмечает "Радио Свобода" со ссылкой на неназванного чиновника, послы ЕС одобрили продление либерализации торговли с Украиной при условии, что квоты и пошлины в рамках защитного механизма будут вводить учитывая объемы импорта не только в 2022 и 2023 годах, но и во втором полугодии 2021-го.
Что предшествовало
Напомним, на прошлой неделе Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении либерализации торговли с Украиной до 5 июня 2025 года.
Инициатива предусматривала защитный механизм, который включает экстренное торможение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.
По мнению Франции и Польши, таких мер недостаточно для того, чтобы удовлетворить европейских фермеров. Поэтому они предложили ужесточить ограничения.
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