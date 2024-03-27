Под Авдеевкой удалось снизить динамику российских штурмов, - Третья штурмовая

Силам обороны Украины удалось снизить динамику наступательных действий российских оккупантов на Авдеевском направлении. В этом районе враг вынужден локализовать атаки, и продолжает терять во время своих штурмов немало личного состава и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина.

"На данный момент на Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки", - рассказал он.

Вместе с тем, военный отмечает, что интервенты не прекращают попытки наступления на этом участке фронта.

"При этом, если мы уже давно привыкли, что им плевать на потери личного состава - то сейчас им уже и на потери техники пох*** (все равно, - ред.)", - говорит Жорин.

Да, добавляет он, ежедневно уничтожается "сумасшедшее количество" и пехоты, и техники, но "существенно на планы врага это не влияет".

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как ранее отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали нашим военным боеприпасы вовремя, то с Авдеевки не пришлось бы отступать. После этого в районе населенного пункта был утрачен контроль над несколькими селами.

Также ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в Новомихайловке.

Как писало The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.

Третья штурмовая под Авдеевкой ликвидировала батальон оккупантов и поразила два танка.