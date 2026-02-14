США не знают, серьезно ли Россия настроена прекратить войну, - Рубио

Соединенные Штаты Америки не знают, действительно ли Россия настроена прекратить войну против Украины. Вашингтон будет продолжать проверять серьезность намерений Кремля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены прекратить войну. Они говорят, что да, но на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемыми для Украины и с которыми Россия также согласится. Но мы и в дальнейшем это будем проверять", - отметил Рубио.
Он также подчеркнул, что США и Европа продолжают принимать меры, чтобы заставить Россию к переговорам.
"Я не думаю, что кто-то в этой комнате был бы против мирного урегулирования этой войны, если условия будут справедливыми и устойчивыми. Именно этого мы стремимся достичь, и мы и в дальнейшем будем пытаться этого достичь, даже несмотря на то, что все другие события на санкционном фронте и в других сферах продолжаются", - добавил госсекретарь США.
Напомним, что в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией.
Секретарь СНБО Унраины и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что на последней встрече стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Reuters, ссылаясь на свои источники, недавно написало, что Украина и США обсуждали заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что следующий раунд трехсторонних переговоров будет в Женеве уже 17-18 февраля. Делегацию РФ возглавит помощник главы Кремля Владимир Мединский.
Также российские СМИ написали, что диктатор РФ отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина, который является сторонником жесткого курса и агрессивной внешней политики.
Умеров тоже подтвердил дату новой встречи, а президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации переговоров. С украинской стороны будут те же представители, что и на предыдущих раундах переговоров в Абу-Даби.
В то же время вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку, а Зеленскому придется приступить к действиям, иначе он "потеряет прекрасную возможность".