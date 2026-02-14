США не знают, серьезно ли Россия настроена прекратить войну, - Рубио

"Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены прекратить войну. Они говорят, что да, но на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемыми для Украины и с которыми Россия также согласится. Но мы и в дальнейшем это будем проверять", - отметил Рубио.

Он также подчеркнул, что США и Европа продолжают принимать меры, чтобы заставить Россию к переговорам.

"Я не думаю, что кто-то в этой комнате был бы против мирного урегулирования этой войны, если условия будут справедливыми и устойчивыми. Именно этого мы стремимся достичь, и мы и в дальнейшем будем пытаться этого достичь, даже несмотря на то, что все другие события на санкционном фронте и в других сферах продолжаются", - добавил госсекретарь США.