США не знают, серьезно ли Россия настроена прекратить войну, - Рубио

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки не знают, действительно ли Россия настроена прекратить войну против Украины. Вашингтон будет продолжать проверять серьезность намерений Кремля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Рубио внезапно отменил встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене, - FT

"Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены прекратить войну. Они говорят, что да, но на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемыми для Украины и с которыми Россия также согласится. Но мы и в дальнейшем это будем проверять", - отметил Рубио.

Он также подчеркнул, что США и Европа продолжают принимать меры, чтобы заставить Россию к переговорам.

"Я не думаю, что кто-то в этой комнате был бы против мирного урегулирования этой войны, если условия будут справедливыми и устойчивыми. Именно этого мы стремимся достичь, и мы и в дальнейшем будем пытаться этого достичь, даже несмотря на то, что все другие события на санкционном фронте и в других сферах продолжаются", - добавил госсекретарь США.

 

Переговоры Украины и России

Напомним, что в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией.

Секретарь СНБО Унраины и глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что на последней встрече стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.

Reuters, ссылаясь на свои источники, недавно написало, что Украина и США обсуждали заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что следующий раунд трехсторонних переговоров будет в Женеве уже 17-18 февраля. Делегацию РФ возглавит помощник главы Кремля Владимир Мединский.

Также российские СМИ написали, что диктатор РФ отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина, который является сторонником жесткого курса и агрессивной внешней политики.

Умеров тоже подтвердил дату новой встречи, а президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации переговоров. С украинской стороны будут те же представители, что и на предыдущих раундах переговоров в Абу-Даби.

В то же время вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку, а Зеленскому придется приступить к действиям, иначе он "потеряет прекрасную возможность".

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыМарко РубиоВойна в Украине