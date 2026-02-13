ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рубио внезапно отменил встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене, - FT

Мюнхен, Пятница 13 февраля 2026 22:14
UA EN RU
Рубио внезапно отменил встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене, - FT Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил встречу с лидерами трех европейских стран. Они должны были обсуждать Украину на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Рубио рассчитывает встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции

По данным издания, Рубио должен был встретиться с лидерами Германии, Польши и Финляндии, а также представителями Еврокомиссии. Но он отменил встречу "из-за накладок в расписании".

"Госсекретарь не будет участвовать во встрече в берлинском формате по Украине из-за большого количества встреч, которые у него проходят одновременно. Он обсуждает российско-украинскую тему на многих своих встречах здесь, в Мюнхене", - приводит издание слова неназванного американского чиновника.

При этом неназванный европейский чиновник назвал отмену встречи "безумной". Второй чиновник в комментарии FT добавил, что без участия Рубио встреча была лишена содержательного наполнения.

Позже Рубио все же провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Немецкий чиновник сообщил, что центральной темой обсуждения была Украина. Они также говорили о состоянии переговоров с Россией и о продолжении поддержки Киева, в частности военной помощи.

Также они обсуждали НАТО и роль Европы в альянсе. По словам немецкого чиновника, Рубио похвалил усилия Германии по укреплению военного союза.

После Мюнхена Рубио отправится в Будапешт на встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что визит в Венгрию направлен на дальнейшее "укрепление" связей с европейской страной, которая, в отличие от мейнстрима ЕС, разделяет видение администрации Трампа относительно мира в Украине.

Трамп ждет "действий" от Зеленского

Напомним, сегодня, 13 февраля, президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского "действовать" в контексте мирного процесса.

По его словам, сейчас глава украинского государства может упустить возможность для завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Мюнхенская конференция по безопасности Мирные переговоры Марко Рубио Война в Украине
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы