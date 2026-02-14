США не знають, чи Росія серйозно налаштована припинити війну, - Рубіо

"Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані припинити війну. Вони кажуть, що так, але на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятними для України та з якими Росія також погодиться. Але ми й надалі це перевірятимемо", - зазначив Рубіо.

Він також наголосив, що США та Європа продовжують вживати заходів, щоб змусити Росію до переговорів.

"Я не думаю, що хтось у цій кімнаті був би проти мирного врегулювання цієї війни, якщо умови будуть справедливими і стійкими. Саме цього ми прагнемо досягти, і ми й надалі будемо намагатися цього досягти, навіть попри те, що всі інші події на санкційному фронті та в інших сферах тривають", - додав держсекретар США.