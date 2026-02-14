США не знають, чи Росія серйозно налаштована припинити війну, - Рубіо

Сполучені Штати Америки не знають, чи Росія справді налаштована припинити війну проти України. Вашингтон продовжуватиме перевіряти серйозність намірів Кремля.
Як повідомляє РБК-Україна, про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
Читайте також: Рубіо раптово скасував зустріч щодо України з європейськими лідерами в Мюнхені, - FT
"Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані припинити війну. Вони кажуть, що так, але на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятними для України та з якими Росія також погодиться. Але ми й надалі це перевірятимемо", - зазначив Рубіо.
Він також наголосив, що США та Європа продовжують вживати заходів, щоб змусити Росію до переговорів.
"Я не думаю, що хтось у цій кімнаті був би проти мирного врегулювання цієї війни, якщо умови будуть справедливими і стійкими. Саме цього ми прагнемо досягти, і ми й надалі будемо намагатися цього досягти, навіть попри те, що всі інші події на санкційному фронті та в інших сферах тривають", - додав держсекретар США.
Нагадаємо, що в Абу-Дабі відбулися вже два раунди переговорів між Україною, США та Росією.
Секретар РНБО Унраїни та глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що на останній зустрічі сторони обговорили методи впровадження перемир'я та моніторингу припинення бойових дій.
Reuters, посилаючись на свої джерела, нещодавно написало, що Україна і США обговорювали укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував, що наступний раунд тристоронніх переговорів буде в Женеві вже 17-18 лютого. Делегацію РФ очолить помічник глави Кремля Володимир Мединський.
Також російські ЗМІ написали, що диктатор РФ відправить на переговори заступника глави МЗС Михайла Галузіна, який є прихильником жорсткого курсу і агресивної зовнішньої політики.
Умеров теж підтвердив дату нової зустрічі, а президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації переговорів. З української сторони будуть ті ж представники, що і на попередніх раундах переговорів в Абу-Дабі.
Водночас вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче укласти угоду, а Зеленському доведеться приступити до дій, інакше він "втратить чудову можливість".