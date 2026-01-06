США, Украина и партнеры формируют коалицию гарантий безопасности, - Sky News
Союзники Украины готовятся взять на себя обязательства, которые будут иметь обязательную силу, в случае будущей агрессии со стороны России. Соответствующие положения содержатся в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, согласно документу, гарантии предусматривают поддержку Украины в случае нового вооруженного нападения РФ.
Речь идет, в частности, о возможном использовании военных возможностей, разведывательных ресурсов и логистической помощи, а также дипломатические шаги и введение дополнительных санкций против агрессора.
Проект соглашения также предусматривает создание многонациональных сил для Украины, которые должны способствовать восстановлению Вооруженных сил и выполнять функцию сдерживания.
Отдельно отмечается, что в Париже планируют сформировать коалицию с участием США, Украины и других государств, готовых присоединиться к реализации этих гарантий.
Саммит в Париже
6 января в Париже соберутся союзники Украины, чтобы согласовать свой вклад в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.
Переговоры проходят в рамках более широких усилий по выработке общей позиции Украины, европейских партнеров и США, которую в дальнейшем могут представить российской стороне. Одной из ключевых тем станет возможное размещение иностранного военного контингента в Украине после установления перемирия.
В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием более широкого круга стран.
Кроме того, сообщалось, что президент Владимир Зеленский примет участие в заседании "коалиции желающих" и проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
А вот премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подписание документов, которые окончательно закрепят общую американо-европейскую позицию по Украине, может состояться уже в ближайшие дни, не исключено - в Вашингтоне.