США, Украина и партнеры формируют коалицию гарантий безопасности, - Sky News

Союзники Украины готовятся взять на себя обязательства, которые будут иметь обязательную силу, в случае будущей агрессии со стороны России. Соответствующие положения содержатся в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.