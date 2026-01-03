Два пути к миру и при чем здесь большая кадровая перезагрузка: Зеленский объяснил план действий

Президент Владимир Зеленский вышел к СМИ по результатам встречи советников "коалиции желающих" в Киеве. Впрочем, кроме мирного плана озвучивались и внутриполитические вопросы - в том числе и громкие кадровые парестановки.

Какие дальнейшие шаги по мирному плану и кого еще планирует уволить Зеленский уже в январе - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Мирный план: какие дальнейшие шаги

Завтра выезжают в Европу представители генеральных штабов и милитари сектора, они будут работать в Париже. После этого встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении. Встречи будут сутки, или двое. После этого мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы бы хотели, чтобы это произошло до конца января.

Встречи будут сутки, или двое. После этого мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. В Париже будут встречи с командой президента США Дональда Трампа.

будут встречи с командой президента США Дональда Трампа. Задача номер один - финализировать документ по гарантиям безопасности "коалиции желающих", чтобы подготовить его, как одну из почв для обсуждения в США с Трампом.

Переговорная команда Украины

Что касается советника по безопасности - сегодня эту роль играет секретарь СНБО Рустем Умеров, насчет отдельной такой позиции пока не думал.

Большая перезагрузка

Сейчас мы находимся в процессе большой перезагрузки, о которой я когда-то говорил. Мы начинали с Кабмина, там еще не все перезагружено, будут некоторые изменения по министерствам. Я достаточно долго ждал от парламентариев их предложения.

Михаил Федоров - из Минцифры в Минобороны

Будет перезагрузка в системе Министерства обороны. Изменения начнутся, как только нового министра обороны Михаила Федорова поддержит парламентарии.

Денис Шмыгаль - из Минобороны в Минэнерго

Нет никаких увольнений, есть ротационные шаги. Я не буду сравнивать потенциально министра обороны Федорова и действующего - Шмыгаля. Наша армия должна очень быстро быть максимально технологичной. Есть большие плюсы в системности у Шмыгаля и есть скорость по технологичности у Федорова.

Буданов - из ГУР в ОП

Назначив Буданова главой ОП я решаю две вещи - усиливаю переговорную команду. У меня есть действующий советник по нацбезопасности Умеров, есть Кислица и Бевз. Кислица будет первым заместителем главы Офиса президента Буданова. Безв работает здесь (в ОП, - ред.). Моя переговорная группа, включая секретаря СНБО на сегодня в этом здании. Я делаю два трека - переговорный под председательством президента и милитари.

Василий Малюк

Что касается всей правоохранительной системы - я лично буду заниматься ротациями абсолютно всех руководителей. Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. Мы все в одной команде, я думаю, что все будут оставаться на разных высоких позициях, но будут и замены. Концепция ротаций будет происходить в январе. После этой перезагрузки я буду идти в армию, в ВСУ. Чтобы до этого дойти, я должен быть уверен, что все остальное перезагружено и работает.

На реакцию военных на вероятное увольнение Василия Малюка из СБУ Зеленский ответил: всех уважаю, но я буду делать те ротации, которые я решил сделать.

Александр Сырский

Мы говорим о шагах один за другим, а не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предполагается.

Два пути к миру

У нашей страны есть два пути. Есть первый путь - мирный, дипломатический и он номер 1. Мы хотим закончить войну. Но в какой-то момент, если РФ это заблокирует и партнеры не заставят Россию остановить войну - будет другой путь - защищаться. И в этот момент нужны будут свежие силы. Я пойду параллельной перезагрузкой всех структур. На всякий случай.

Пойдет ли РФ на компромиссы

На какие компромиссы готова Россия - сложный вопрос. Команда Трампа считает, что Путин готов к компромиссам, свидетельством этого якобы является изменение пунктов (мирного плана, - ред.) с 28 до 20. Я здесь не полностью согласен. Может и в диалоге с Тампом Путин и говорил о каких-то компромиссах, а по 20 пунктам много работы сделала именно наша сторона. Мы имеем компромиссный план, в котором еще нет компромиссов по двум пунктам . На что готова Россия - мы увидим.

Я не считаю, что есть реальная быстрая альтернатива тому диалогу, который сейчас есть. Какой может быть альтернативный путь - это США не хотят и тогда Европа берет председательство. Но будет ли он быстрее американского - уверен, что нет, потому что здесь действительно много всего наработано. Альтернативы этому нет, но параллельные треки нужно также строить.

Референдум и выборы онлайн

Референдум - есть сложные вопросы, и я не считаю, что кто-то в нашем государстве может решить все сенсетивные вопросы. Надо дать возможность народу выбирать, подходит ли это им. Но это точно не обязательный путь. Кроме подписи президентов есть ратификации парламентов. Но если это очень сложное соглашение - я не уверен, что парламентарии готовы к таким вещам. Но мы еще не дошли ни до выборов, ни до референдума.

Европейские войска в Украине

По вопросу "коалиции желающих" еще не зафиксирован окончательно документ со всеми деталями. Для нас важно присутствие (войск, - ред.), не все готовы на это. Есть еще парламентское измерение всего этого.

Согласно конституциям многих стран Европы нужна поддержка парламентом таких действий. Но присутствие - один из важных факторов "коалиции желающих". Даже существование коалиции зависит от того, готовы ли активизировать свое присутствие те или иные страны. Если они совсем не готовы - это не совсем "коалиция желающих ". Председательствующими являются Британия и Франция, вот их военное присутствие обязательно.

". Задача европейских войск в Украине - присутствие будет фактически сразу после прекращения огня. Мониторинг прекращения огня, поддержка армии оружием, технологиями, разведкой. Есть тренировочные миссии.

Венесуэла

Ну как здесь отреагировать, что я могу сказать. Если можно так с диктаторами, то США знают, что им делать дальше.

Отметим, сегодня США нанесли удары по Венесуэле. В результате операции были захвачены президент Николас Мадуро и его жена. Сейчас они находятся на территории США.

Дипстрайки

Мы перешли в фазу, когда то, что у нас есть - то мы и используем (для дипстрайков, - ред.), а то что нельзя использовать нам (партнеры, - ред.) не передают.