ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Саммит "коалиции решительных" в Париже стартует встречей Зеленского, Макрона и американцев

Вторник 06 января 2026 10:25
UA EN RU
Саммит "коалиции решительных" в Париже стартует встречей Зеленского, Макрона и американцев Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 января, посетит Париж, где примет участие в заседании "коалиции решительных" и встретится с французским коллегой Эмануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Отмечается, что президент Франции примет Владимира Зеленского и американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера накануне саммита "коалиции решительных", в котором примут участие 35 стран.

Цель саммита - продемонстрировать "сближение" американцев и европейцев в вопросах гарантий безопасности.

"Нам удалось осуществить этот акт сближения между Украиной, Европой и Америкой", - заявил один из советников Макрона.

Известно, что в саммите примут участие 35 стран, 27 из которых будут представлены главами государств или правительств, среди участников - премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Канады Марк Карни. Ожидается также присутствие лидеров НАТО и Евросоюза.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что союзники Украины сегодня, 6 января, проведут встречу в Париже, чтобы максимально четко определить свой вклад в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.

Ожидается, что договоренности должны успокоить Украину и создать основу для дальнейших политических решений в случае паузы в боевых действиях.

Встреча является частью более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую впоследствии могут представить российской стороне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Франция Париж
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка