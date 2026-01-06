Саммит "коалиции решительных" в Париже стартует встречей Зеленского, Макрона и американцев

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 января, посетит Париж, где примет участие в заседании "коалиции решительных" и встретится с французским коллегой Эмануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Отмечается, что президент Франции примет Владимира Зеленского и американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера накануне саммита "коалиции решительных", в котором примут участие 35 стран.

Цель саммита - продемонстрировать "сближение" американцев и европейцев в вопросах гарантий безопасности.

"Нам удалось осуществить этот акт сближения между Украиной, Европой и Америкой", - заявил один из советников Макрона.

Известно, что в саммите примут участие 35 стран, 27 из которых будут представлены главами государств или правительств, среди участников - премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Канады Марк Карни. Ожидается также присутствие лидеров НАТО и Евросоюза.