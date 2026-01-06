Общую позицию США и Европы по Украине могут утвердить в Вашингтоне, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подписание документов, которые окончательно закрепят общую американо-европейскую позицию по Украине, может состояться уже в ближайшие дни, не исключено - в Вашингтоне.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Туск сообщил перед вылетом в Париж, где состоится встреча стран "коалиции желающих".

По словам главы польского правительства, дипломатические усилия Европы, США и Украины дают "чуть больше, чем тень шанса" на достижение мира, однако ключевые решения еще впереди.

В частности, в Париже стороны будут обсуждать проект декларации, которая должна подтвердить политическую волю к совместным действиям, но не будет предусматривать немедленных финансовых или логистических обязательств.

Туск отметил, что участники встречи также рассмотрят 20-пунктный план мира, который до сих пор оставался непубличным. Кроме того, будут обсуждаться документы о сотрудничестве Европы и США в восстановлении Украины после войны.

В то же время польский премьер подчеркнул, что окончательных решений в Париже ожидать не стоит. По его словам, финальное согласование и подписание ключевых документов может состояться уже в ближайшие дни на другой площадке.

"Не исключено, что подписание документов, которые окончательно утвердят совместную американо-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно, в Вашингтоне. Этот вопрос еще остается открытым", - подчеркнул Туск.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности к проведению многосторонних переговоров в январе с участием Украины, США и европейских стран. По его словам, уже подготовлен пакет документов, которые могут быть готовы к подписанию в январе, при условии политической воли сторон.