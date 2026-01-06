ua en ru
Общую позицию США и Европы по Украине могут утвердить в Вашингтоне, - Туск

Польша, Вторник 06 января 2026 13:17
UA EN RU
Общую позицию США и Европы по Украине могут утвердить в Вашингтоне, - Туск Фото: Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подписание документов, которые окончательно закрепят общую американо-европейскую позицию по Украине, может состояться уже в ближайшие дни, не исключено - в Вашингтоне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Туск сообщил перед вылетом в Париж, где состоится встреча стран "коалиции желающих".

По словам главы польского правительства, дипломатические усилия Европы, США и Украины дают "чуть больше, чем тень шанса" на достижение мира, однако ключевые решения еще впереди.

В частности, в Париже стороны будут обсуждать проект декларации, которая должна подтвердить политическую волю к совместным действиям, но не будет предусматривать немедленных финансовых или логистических обязательств.

Туск отметил, что участники встречи также рассмотрят 20-пунктный план мира, который до сих пор оставался непубличным. Кроме того, будут обсуждаться документы о сотрудничестве Европы и США в восстановлении Украины после войны.

В то же время польский премьер подчеркнул, что окончательных решений в Париже ожидать не стоит. По его словам, финальное согласование и подписание ключевых документов может состояться уже в ближайшие дни на другой площадке.

"Не исключено, что подписание документов, которые окончательно утвердят совместную американо-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно, в Вашингтоне. Этот вопрос еще остается открытым", - подчеркнул Туск.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности к проведению многосторонних переговоров в январе с участием Украины, США и европейских стран. По его словам, уже подготовлен пакет документов, которые могут быть готовы к подписанию в январе, при условии политической воли сторон.

Саммит в Париже

Сегодня в Париже союзники Украины соберутся для согласования своего вклада в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения боевых действий с Россией. Переговоры проходят в рамках формирования общей позиции Украины, Европы и США, которую в дальнейшем могут представить Москве.

Одной из ключевых тем встречи является возможное размещение иностранного военного контингента на территории Украины после установления перемирия. Накануне в Париж прибыли представители генеральных штабов и оборонных ведомств.

В частности, начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон сообщил, что руководители генштабов государств "коалиции желающих" уже провели встречу в Париже. Они обсудили гарантии безопасности для Украины и практические механизмы их реализации.

В дальнейшем стороны планируют доработать документы по безопасности с акцентом на защиту Украины и ее восстановление, после чего запланирована серия переговоров в США.

Также сообщалось, что во время визита во Францию президент Владимир Зеленский примет участие в заседании "коалиции желающих" и проведет отдельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

