Союзники в Париже обсудят присутствие войск в Украине и письменные обязательства, - СМИ

Союзники Украины во вторник проведут встречу в Париже, чтобы максимально четко определить свой вклад в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, ожидается, что договоренности должны успокоить Украину и создать основу для дальнейших политических решений в случае паузы в боевых действиях.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому во французской столице присоединятся более 27 мировых лидеров, а также высокопоставленные американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Встреча является частью более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую впоследствии могут представить российской стороне.

Переговоры ускорились, но прогресс ограничен

По данным Reuters, переговоры о прекращении войны, которая длится уже почти четыре года, заметно активизировались с ноября. В то же время признаков готовности России принять текущие предложения остается немного.

Ключевым препятствием для договоренностей остается вопрос территорий, тогда как боевые действия между сторонами не прекращаются.

Военные обязательства хотят зафиксировать на бумаге

Накануне саммита дипломаты сообщили, что в Париж прибыли военные чиновники, в частности глава Генерального штаба Украины. Их цель - зафиксировать конкретные военные обязательства, которые ранее оставались размытыми.

После этого политические лидеры смогут предоставить этим договоренностям необходимую поддержку.

Многонациональные силы и более широкие гарантии

Согласно ноте, направленной 35 приглашенным делегациям и с которой ознакомилось Reuters, ключевой темой встречи станет формирование многонациональных сил для Украины в случае прекращения огня - в координации с Киевом и при поддержке США.

Кроме того, организаторы стремятся договориться о более широком пакете гарантий безопасности, в частности обязательства, которые вступят в силу в случае нового нападения на Украину.