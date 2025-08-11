США проконсультируются с Европой перед встречей Трампа и Путина, - Туск

США пообещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Они встретятся 15 августа на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует The Guardian.

Премьер Польши заявил, что важность сохранения целостности Украины "это не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и нашей собственной безопасности".

Туск имеет "много опасений и много надежд" относительно встречи Трампа и Путина и отметил "тактику ... непредсказуемости порой, когда речь идет о различных шагах и действиях" Трампа.

По мнению Туска, некоторые части предложения Путина по территории выглядят "однобокими", и "трудно понять, почему это неприемлемо" для Украины.