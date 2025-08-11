США проконсультуються з Європою перед зустріччю Трампа і Путіна, - Туск

США пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед самітом президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Вони зустрінуться 15 серпня на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує The Guardian.

Прем'єр Польщі заявив, що важливість збереження цілісності України "це не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".

Туск має "багато побоювань і багато надій" щодо зустрічі Трампа та Путіна і відзначив "тактику… непередбачуваності часом, коли йдеться про різні кроки та дії" Трампа.

На думку Туска, деякі частини пропозиції Путіна щодо території виглядають "однобокими", і "важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.