ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США проконсультуються з Європою перед зустріччю Трампа і Путіна, - Туск

Вашингтон, Понеділок 11 серпня 2025 13:03
UA EN RU
США проконсультуються з Європою перед зустріччю Трампа і Путіна, - Туск Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

США пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед самітом президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Вони зустрінуться 15 серпня на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує The Guardian.

Прем'єр Польщі заявив, що важливість збереження цілісності України "це не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".

Туск має "багато побоювань і багато надій" щодо зустрічі Трампа та Путіна і відзначив "тактику… непередбачуваності часом, коли йдеться про різні кроки та дії" Трампа.

На думку Туска, деякі частини пропозиції Путіна щодо території виглядають "однобокими", і "важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці. За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.

Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.

У відповідь Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.

Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Туск Україна Польща Дональд Трамп Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН