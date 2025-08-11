США проконсультуються з Європою перед зустріччю Трампа і Путіна, - Туск
США пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед самітом президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Вони зустрінуться 15 серпня на Алясці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує The Guardian.
Прем'єр Польщі заявив, що важливість збереження цілісності України "це не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".
Туск має "багато побоювань і багато надій" щодо зустрічі Трампа та Путіна і відзначив "тактику… непередбачуваності часом, коли йдеться про різні кроки та дії" Трампа.
На думку Туска, деякі частини пропозиції Путіна щодо території виглядають "однобокими", і "важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.
Зустріч Трампа та Путіна
Президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці. За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.
Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.
У відповідь Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.
Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.