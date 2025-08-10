Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, - NBC

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидер США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Это обсуждается", - сказал один из людей, знакомых с ходом обсуждений.

По словам высокопоставленного чиновника США, а также людей знакомых с обсуждениями, визит еще не утвержден. И на данный момент неясно, приедет ли в итоге Зеленский для проведения встреч.

Но как отметил чиновник США, это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет", - сказал он.

Также у чиновника спросили, приглашали ли США Зеленского официально на Аляску, на что прозвучал такой ответ:

"Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обеими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", - заявил высокопоставленный чиновник.

Еще один из источников сказал, что если бы Зеленский отправился на Аляску, то неясно, оказался ли бы он с Путиным в одной комнате.