Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, - NBC
Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидер США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Это обсуждается", - сказал один из людей, знакомых с ходом обсуждений.
По словам высокопоставленного чиновника США, а также людей знакомых с обсуждениями, визит еще не утвержден. И на данный момент неясно, приедет ли в итоге Зеленский для проведения встреч.
Но как отметил чиновник США, это "абсолютно" возможно.
"Все очень надеются, что это произойдет", - сказал он.
Также у чиновника спросили, приглашали ли США Зеленского официально на Аляску, на что прозвучал такой ответ:
"Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обеими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", - заявил высокопоставленный чиновник.
Еще один из источников сказал, что если бы Зеленский отправился на Аляску, то неясно, оказался ли бы он с Путиным в одной комнате.
Что предшествовало
Напомним, на этой неделе, 6 августа, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву для переговоров с Кремлем в качестве условно последней попытке положить конец войне в Украине. Тогда же еще действовал дедлайн по санкциям.
Вскоре после встречи стала появляться информация, что между Трампом и Путиным планируется на следующей неделе встреча. Кроме того, уже после нее СМИ писали о возможности трехсторонней встречи.
В прошлую ночь Дональд Трамп официально сообщил, что встретится в Путиным 15 августа на Аляске. Как ожидается, одной из тем переговоров будет война в Украине.
Также накануне он сказал журналистам, что между Украиной и Россией может быть "обмен территориями".
Также в СМИ была информация, что Путин во время встречи с Уиткоффом согласился на полное прекращение огня, если Украина выведет свои войска с Донецкой области.
Однако по информации Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, так как речь шла еще и о выводе ВСУ из Херсонской и Запорожской областей, однако спецпредставитель Трампа ошибочно толковал это как выход войск РФ.
По данным WSJ, Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум по Украине, а именно, признать оккупированные территории в обмен на вывод войск РФ из других районов.
Утром 9 августа Зеленский записал видеообращение, в котором сказал, что Украина не будет отдавать оккупантам территории.
Также отметим, что вчера в Великобритании прошла встреча представителей Британии, Европы, Украины и США, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина.
После этой встречи Зеленский сообщил, что аргументы Украины слышат, а опасности учитывают. Президент также подчеркнул, что Путин хочет повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий. Однако Зеленский добавил, что на этот раз у РФ это не получится..