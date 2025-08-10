ua en ru
Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, - NBC

Воскресенье 10 августа 2025 01:25
Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, - NBC Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидер США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Это обсуждается", - сказал один из людей, знакомых с ходом обсуждений.

По словам высокопоставленного чиновника США, а также людей знакомых с обсуждениями, визит еще не утвержден. И на данный момент неясно, приедет ли в итоге Зеленский для проведения встреч.

Но как отметил чиновник США, это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет", - сказал он.

Также у чиновника спросили, приглашали ли США Зеленского официально на Аляску, на что прозвучал такой ответ:

"Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обеими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", - заявил высокопоставленный чиновник.

Еще один из источников сказал, что если бы Зеленский отправился на Аляску, то неясно, оказался ли бы он с Путиным в одной комнате.

Что предшествовало

Напомним, на этой неделе, 6 августа, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву для переговоров с Кремлем в качестве условно последней попытке положить конец войне в Украине. Тогда же еще действовал дедлайн по санкциям.

Вскоре после встречи стала появляться информация, что между Трампом и Путиным планируется на следующей неделе встреча. Кроме того, уже после нее СМИ писали о возможности трехсторонней встречи.

В прошлую ночь Дональд Трамп официально сообщил, что встретится в Путиным 15 августа на Аляске. Как ожидается, одной из тем переговоров будет война в Украине.

Также накануне он сказал журналистам, что между Украиной и Россией может быть "обмен территориями".

Также в СМИ была информация, что Путин во время встречи с Уиткоффом согласился на полное прекращение огня, если Украина выведет свои войска с Донецкой области.

Однако по информации Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, так как речь шла еще и о выводе ВСУ из Херсонской и Запорожской областей, однако спецпредставитель Трампа ошибочно толковал это как выход войск РФ.

По данным WSJ, Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум по Украине, а именно, признать оккупированные территории в обмен на вывод войск РФ из других районов.

Утром 9 августа Зеленский записал видеообращение, в котором сказал, что Украина не будет отдавать оккупантам территории.

Также отметим, что вчера в Великобритании прошла встреча представителей Британии, Европы, Украины и США, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина.

После этой встречи Зеленский сообщил, что аргументы Украины слышат, а опасности учитывают. Президент также подчеркнул, что Путин хочет повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий. Однако Зеленский добавил, что на этот раз у РФ это не получится..

