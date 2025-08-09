ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский не видит сдвигов в позиции РФ: навязывают "обмен" территорий без гарантий

Киев, Суббота 09 августа 2025 15:20
UA EN RU
Зеленский не видит сдвигов в позиции РФ: навязывают "обмен" территорий без гарантий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не видит сдвигов в позиции российской стороны. Москва навязывает идею "обмена" украинскими территориями без каких-либо гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Соответствующее заявление глава государства сделал после разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский отметил, что в эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, сдвигов в российской позиции нет.

"Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что все шаги должны приближать к завершению войны, а не к ее реконфигурации, а совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.

"Обсудили также с Метте нашу работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе", - добавил президент.

Трамп допустил обмен территориями

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности так называемого "обмена" территориями между Украиной и Россией, а также возвращения части украинских земель.

"Мы собираемся сделать некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон", - сказал Трамп.

Он также объявил дату и место своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок. Он напомнил, что территориальный вопрос есть в Конституции, а Украина не будет отдавать свои территории оккупантам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН