США передумали відправляти есмінці в Чорне море, а в "червону" зону потрапила ще одна область: новини за 15 квітня

Сполучені Штати Америки передумали відправляти в Чорне море військові кораблі, В "червоній" зоні карантину знову більше половини регіонів України, президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії. Детальніше про те, що сталося в четвер, 15 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Ескалація на Донбасі: останні новини

Сполучені Штати Америки передумали відправляти у Чорне море військові кораблі Roosevelt та Donald Cook через те, що це могло спровокувати посилення напруженості між Україною та РФ. Наразі ці кораблі перебувають в Середземному морі.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що країна має справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни. Він закликав світ допомогти Україні. Посол наполягає, що Україна повинна негайно стати членом НАТО, щоб захиститись від російської агресії. В іншому разі Києву доведеться повернути на порядок денний питання ядерного статусу.

Івано-Франківськ на тлі стягування російських військ до України і загострення на Донбасі сформує загін добровольців. Його хочуть використати у випадку вторгнення Російської Федерації.

16 квітня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Франції, де проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Канцлер Німеччини Ангела Меркель візьме участь у зустрічі. З нею проведуть відеоконференцію.

Україна наразі має військовий потенціал для відбиття атаки РФ. Українці б змогли відбити відкрите військове вторгнення Росії. Про це заявив генерал Збройних сил США Тод Уолтерс.

У "червоній" зоні карантину знову більше половини регіонів України

Полтавську область офіційно внесли до "червоної" зони карантину. Тепер у "червоними" є знову більш ніж половина регіонів України - 13.

Так, в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта - "помаранчеві".

РНБО ухвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції за причетність до контрабанди. За його словами, на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки та оборони ухвалили новий пакет санкцій проти контрабандистів. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Як розповів президент, РНБО вирішила запровадити санкції проти 12 людей, які причетні до контрабанди. Хто саме потрапив до санкційного списку РНБО, поки що невідомо.

В Україні передбачили декретну відпустку для чоловіків

В Україні ввели декретну відпустку для чоловіків. Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект №3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною.

Цей закон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини). Зараз же декретом батько може скористатися тільки в разі, якщо мама дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час у лікарні.

США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові санкції проти Російської Федерації. Як заявили у Вашингтоні, санкції ввели за "шкідливу зовнішню діяльність" Росії. Вони вводяться, зокрема, за втручання в американські вибори, а також за здійснення кібератак на США. Після введення санкції Байден оголосив НС у сфері нацбезпеки через дії Росії

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала введення нових санкції проти Москви з боку Вашингтону. Вона заявила, що відповідь Росії буде невідворотною.

В Україні істотно знизили штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Верховна рада істотно знизила штрафи за нерозмитнені "євробляхи". Народні депутати схвалили у другому читанні законопроект №4644-д.

Документ вносить зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії

Президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії. Він закликав зміцнити глобальні системи охорони здоров'я.

"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - заявив він.

Зниклого під Києвом 2-річного Богданчика знайшли живим: що з ним сталося

Майже добу в Київській області шукали дворічного Богдана Уніченка. Хлопчик зник з подвір'я юудинку. Спочатку мати намагалася знайти його самостійно, але за кілька годин звернулася до поліції. До пошуку малюка залучили близько 240 осіб: дитину шукали співробітники поліції, бійці особливого призначення "Миротворець", кінологи, нацгвардійці, служби ДСНС, а в небо підняли пошуковий вертоліт.

Врешті дитину вдалося знайти. Судячи з зовнішнього вигляду малюка, він заблукав і провів ніч на вулиці, однак фізично не постраждав.

Погана погода в Україні затримається: синоптики засмутили новим прогнозом

Погода в Україні найближчими днями істотно не покращиться і майже всі регіони заливатиме дощами. Підвищення температури варто очікувати тільки в західній частині країни. А у п'ятницю – мокрий сніг захопить кілька областей.

Про те, яка погода буде в Україні найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.