ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кораблі США не зайшли в Чорне море через ризик ескалації агресії Росії, - Politico

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 15 квітня 2021 20:12
Кораблі США не зайшли в Чорне море через ризик ескалації агресії Росії, - Politico Фото: кораблі Roosevelt та Donald Cook в Середземному морі (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки передумали відправляти у Чорне море військові кораблі Roosevelt та Donald Cook через те, що це могло спровокувати посилення напруженості між Україною та РФ. Наразі ці кораблі перебувають в Середземному морі.

Про це повідомило американське видання Politico.

За даними неназваного американського чиновника, знайомого з планами Пентагону, транзит військових кораблів в Чорне море не був призначений для того, щоб надіслати Росії який-небудь конкретний сигнал.

Як розповіли двоє посадовців США, цього тижня Пентагон відмовився відправляти кораблі в Чорне море через побоювання, що це може стати приводом ескалації російської агресії проти України. Кораблі були за декілька днів до Чорного моря, коли Пентагон передумав.

Водночас, за інформацією Politico, в керівництві України були розчаровані тим, що американські кораблі не увійдуть в Чорне море. Як сказав виданню високопоставлений український посадовець, демонстрація сили з боку США віталася б, адже Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що в Чорне море направляються американські військові кораблі.

Після цього Росія вирішила провести у Чорному морі військові навчання свого флоту.

Однак сьогодні стало відомо, що кораблі США не зайдуть у Чорне море. Цю інформацію офіційно підтвердили в МЗС Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Чорне море військові
NEWS
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу