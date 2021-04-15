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РНБО ухвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів, - Зеленський

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 19:16
РНБО ухвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції за причетність до контрабанди. За його словами, на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки та оборони ухвалили новий пакет санкцій проти контрабандистів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке є в розпорядженні РБК-Україна.

Як розповів президент, РНБО вирішила запровадити санкції проти 12 людей, які причетні до контрабанди. Хто саме потрапив до санкційного списку РНБО, поки що невідомо.

"Персональні санкції. РНБО буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуються санкції до 12 осіб. Це не фінал", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що деякі фігуранти санкцій проти контрабандистів мають по декілька громадянств, тому з цим планують "розібратися".

"Бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств. Деякі мають навіть три громадянства. З цим ми швидко розберемось", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки чергового засідання РНБО. Зокрема, Глава держави повідомив про...

Posted by Офіс Президента України on Thursday, April 15, 2021

Нагадаємо, на минулому засіданні РНБО вперше ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції запровадили проти, як сказав Зеленський, "топ-10 контрабандистів".

Тоді у санкційний список потрапили 10 осіб. Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.

А вчора стало відомо, що Зеленський позбавив українського громадянства двох учасників санкційного списку, а також ще одну особу, яка нібито причетна до контрабанди.

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