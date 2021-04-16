США передумали отправлять эсминцы в Черное море, а в "красную" зону попала еще одна область: новости за 15 апреля

Соединенные Штаты Америки передумали отправлять в Черное море военные корабли, В "красной" зоне карантина вновь более половины регионов Украины, президент США Джо Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии. Подробнее о том, что произошло в четверг, 15 апреля, - в материале РБК-Украина

Эскалация на Донбассе: последние новости

Соединенные Штаты Америки передумали отправлять в Черное море военные корабли Roosevelt и Donald Cook из-за того, что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и РФ. Сейчас эти корабли находятся в Средиземном море.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны. Посол настаивает, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

Ивано-Франковск на фоне стягивания российских войск к Украине и обострения на Донбассе сформирует отряд добровольцев. Его хотят задействовать в случае вторжения Российской Федерации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом во Франции, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие во встрече. С ней проведут видеоконференцию.

У Украины есть военный потенциал для отражения атаки РФ. Украинцы смогли бы отбить открытое военное вторжение России. Об этом заявил генерал Вооруженных сил США Тод Уолтерс.

В "красной" зоне карантина вновь более половины регионов Украины

Полтавскую область официально внесли в "красную" зону карантина. Теперь в "красными" являются вновь более половины регионов Украины - 13.

Так, в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".

СНБО принял второй пакет санкций против контрабандистов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции за причастность к контрабанде. По его словам, на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли новый пакет санкций против контрабандистов. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Как рассказал президент, СНБО решил ввести санкции против 12 человек, причастных к контрабанде. Кто именно попал в санкционный список СНБО, пока неизвестно.

В Украине предусмотрели декретный отпуск для мужчин

В Украине ввели декретный отпуск для мужчин. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.

Этот закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (как равное право каждого из родителей ребенка). Сейчас же декретом отец может воспользоваться только в случае, если мама ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.

США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность"

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации. Как заявили в Вашингтоне, санкции ввели за "вредоносную внешнюю деятельность" России. Они вводятся, в частности, за вмешательство в американские выборы, а также за совершение кибератак на США. После введения санций Байден объявил ЧС в сфере нацбезопасности из-за действий России.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение новых санкции против Москвы со стороны Вашингтона. Она заявила, что ответ России будет неотвратимым.

В Украине существенно снизили штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

Верховная рада существенно снизила штрафы за нерастаможенные "евробляхи". Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №4644-д.

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс. Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии

Президент США Джо Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии. Он призвал укрепить глобальные системы здравоохранения.

"Мы должны победить эту пандемию и укрепить глобальные системы здравоохранения, чтобы подготовиться к следующей, потому что будет еще одна пандемия", - заявил он.

Пропавшего под Киевом 2-летнего Богданчика нашли живым: что с ним произошло

Почти сутки в Киевской области искали двухлетнего Богдана Униченко . Мальчик исчез из двора дома. Сначала мать пыталась найти его самостоятельно, но через несколько часов обратилась в полицию. К поиску малыша привлекли около 240 человек: ребенка искала полиция, бойцы особого назначения "Миротворец", кинологи, нацгвардейцы, службы ГСЧС, а в небо подняли поисковый вертолет.

В итоге ребенка удалось найти. Судя по внешнему виду малыша, он заблудился и провел ночь на улице, однако физически не пострадал.

Плохая погода в Украине задержится: синоптики огорчили новым прогнозом

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не улучшится и почти все регионы будет заливать дождями. Повышения температуры стоит ожидать только в западной части страны. А в пятницу – мокрый снег захватит несколько областей.

О том, какая погода будет в Украине в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре.