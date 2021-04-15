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У Росії відреагували на санкції США: відповідь буде невідворотна

Новость на русском → Москва, Четвер 15 квітня 2021 16:04
У Росії відреагували на санкції США: відповідь буде невідворотна Фото: Марія Захарова, речник МЗС РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитро Левицький

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала введення нових санкції проти Москви з боку Вашингтону. Вона заявила, що відповідь Росії буде невідворотною.

Про це повідомило російське агентство "ТАСС".

Як наголосила Захарова, нові санкції, введенні адміністрацією Джо Байдена, тільки "підвищують конфронтаційний градус" в російсько-американських відносинах.

Вона додала, що російське МЗС вже викликало до себе на розмову посла США в Москві.

"Розмова буде важкою", - сказала Захарова.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень в Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Як писало РБК-Україна, США ввели санкції проти низки російських технологічних компаній, які вважаються причетними до кібератак.

Також американські санкції наклали на фізичних та юридичних осіб за причетність до окупації Криму.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати з США десять російських дипломатів.

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