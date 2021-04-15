У Росії відреагували на санкції США: відповідь буде невідворотна

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала введення нових санкції проти Москви з боку Вашингтону. Вона заявила, що відповідь Росії буде невідворотною.

Про це повідомило російське агентство "ТАСС" .

Як наголосила Захарова, нові санкції, введенні адміністрацією Джо Байдена, тільки "підвищують конфронтаційний градус" в російсько-американських відносинах.

Вона додала, що російське МЗС вже викликало до себе на розмову посла США в Москві.

"Розмова буде важкою", - сказала Захарова.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень в Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.