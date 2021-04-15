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США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 15 квітня 2021 15:13
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові санкції проти Російської Федерації. Як заявили у Вашингтоні, санкції ввели за "шкідливу зовнішню діяльність" Росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Сьогодні президент Байден підписав нове розпорядження про санкції, щоб продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії та стримати її в повному обсязі", - заявили в адміністрації президента США.

Санкції вводяться, зокрема, за втручання в американські вибори, а також за здійснення кібератак на США.

США заборонили американським фінустановам брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, випущених після 14 червня 2021 року Центрбанком Росії, Фондом національного добробуту РФ або Мінфіном РФ. Також заборонено надання позик в рублях або не в рублях цим російським установам.

"Ця директива дає уряду США право розширювати санкції щодо суверенного боргу відносно Росії в разі необхідності", - відзначили в Білому домі.

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