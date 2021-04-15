ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні передбачили декретну відпустку для чоловіків

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 19:47
В Україні передбачили декретну відпустку для чоловіків Фото: в Україні чоловікам дозволили йти в декрет (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні ввели декретну відпустку для чоловіків. Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект №3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 269 парламентаріїв.

Цей закон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).

Зараз же декретом батько може скористатися тільки в разі, якщо мама дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час у лікарні.

Крім того, роботодавець за власні кошти може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною більшої тривалості.

Відповідно до закону, працівник повинен повідомити роботодавця не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки по догляду за дитиною.

Вводиться і новий вид відпустки - "одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів".

Нею зможе скористатися:

  • чоловік, дружина якого народила дитину;
  • батько дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони живуть разом і пов'язані спільним побутом;
  • бабуся чи дідусь, або інші повнолітні родичі дитини, які фактично доглядають за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком).

Крім того, батькові дитини поряд з матір'ю дають право скористатися додатковою оплачуваною відпусткою для працівників, які мають дітей або дитину з інвалідністю, тривалістю 10 або 17 (за сукупністю) днів.

Нагадаємо, за основу цей закон Рада ухвалила на початку грудня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня Кабінет міністрів змінив порядок відшкодування вартості послуги "муніципальна няня".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Верховна Рада декрет
NEWS
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу