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Байден оголосив НС у сфері нацбезпеки через дії Росії

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 15 квітня 2021 16:56
Байден оголосив НС у сфері нацбезпеки через дії Росії Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Після введення санкцій проти Росії президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки. За його словами, загроза зумовлена шкідливою іноземною діяльністю Росії.

Відповідне звернення до Конгресу опубліковано на сайті Білого дому.

Зокрема, Байден повідомив Конгрес про те, що видав указ про оголошення режиму НС у національній безпеці через дії Росії проти зовнішньої політики і економіки США.

Він також уточнив, що має на увазі під шкідливими діями Росії:

  • втручання в американські вибори
  • кібератаки
  • транснаціональна корупція для впливу на іноземні уряди
  • переслідування російської опозиції та журналістів за кордоном
  • підрив безпеки в країнах, важливих для національної безпеки США
  • порушення міжнародного права, включаючи підрив суверенітету і цілісності інших держав

Нагадаємо, раніше РБК-Україна докладно розписало, хто опинився під санкціями США за втручання у вибори.

Крім того, сьогодні США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде невідворотною.

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