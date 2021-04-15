Байден оголосив НС у сфері нацбезпеки через дії Росії

Після введення санкцій проти Росії президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки. За його словами, загроза зумовлена шкідливою іноземною діяльністю Росії.

Відповідне звернення до Конгресу опубліковано на сайті Білого дому .

Зокрема, Байден повідомив Конгрес про те, що видав указ про оголошення режиму НС у національній безпеці через дії Росії проти зовнішньої політики і економіки США.

Він також уточнив, що має на увазі під шкідливими діями Росії: