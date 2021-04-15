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В Україні істотно знизили штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 20:12
В Україні істотно знизили штрафи за нерозмитнені "євробляхи" Фото: штрафи за нерозмитнені "євробляхи" істотно знизили (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада істотно знизила штрафи за нерозмитнені "євробляхи". Народні депутати схвалили у другому читанні законопроект №4644-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 237 депутатів Ради.

Документ вносить зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

До другого читання із закону прибрали норму про розробку та затвердження Кабінетом міністрів тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні авто на єврономерах, адже воно буде відбуватися у відповідності до Митного кодексу.

Передбачається, що транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні та з року випуску яких минуло більш ніж 5 років, і які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тони) згідно з УКТ ЗЕД. Йдеться про автівки, які станом на 31 грудня 2020 року перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Виключається необхідність фізособи двічі сплачувати до державного бюджету штраф за нерозмитнену автівку у випадку, коли така сплата вже відбулась при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).

До 270 днів збільшується строк дії спрощення розмитнення автівок для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування більше ніж 90 днів з дня набрання чинності законом безпосередньо на території проведення операції Об’єднаних сил.

Крім того, пільгове митне оформлення, яке встановлюється цим законопроектом, не поширюється на:

  • транспортні засоби, спеціально призначені для пересування снігом,
  • спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
  • моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цей законопроект у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, за основу цей документ Рада підтримала наприкінці лютого.

Так, раніше фінансовий комітет ВР придумав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах. Комітет напрацював два законопроекти.

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