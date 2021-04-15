Україна зможе відбити наступ російських військ, - генерал США

Про це заявив генерал Збройних сил США Тод Уолтерс, командувач американських військ у Європі під час слухань на тему військових витрат США на наступний рік, повідомляє "Голос Америки" .

Сенатор Ангус Кінг поставив питання, чи мають українці достатньо зброї, підготовки та сил, аби зупинити можливе військове вторгнення РФ.

"Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні", - заявив Уолтерс.

На уточнююче питання, чи змогли б українці відбити вторгнення, якщо воно почнеться наступного тижня, генерал США відповів: "Думаю, з часом, це точно".