Переговоры по Украине

Напомним, что в конце января и в начале февраля в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что на последней встрече стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.

Reuters, ссылаясь на свои источники, недавно написало, что Украина и США обсуждали заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте. Также говорилось, о чем написало еще и Bloomberg, что в мае якобы планируются выборы президента и референдум по потенциальному мирному соглашению.

В то же время переговоры между сторонами пока продолжаются. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что следующий раунд трехсторонних переговоров будет в Женеве уже 17-18 февраля. Делегацию РФ возглавит помощник главы Кремля Владимир Мединский.

Также российские СМИ написали, что диктатор РФ отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина, который является сторонником жесткого курса и агрессивной внешней политики.

Рустем Умеров тоже подтвердил переговоры, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации переговоров. Как стало известно, с украинской стороны будут те же представители, что и на переговорах в Абу-Даби.

Вчера, 13 февраля, Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку, добавив, что Зеленскому придется приступить к действиям, иначе он "потеряет прекрасную возможность".