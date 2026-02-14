RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США намерены провести переговоры по Украине и Ирану в один день, - Reuters

Фото: спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На следующей неделе во вторник, 17 февраля, в Женеве должны состояться сразу два дипломатических раунда переговоров - по Украине и Ирану.

По словам источника, делегация США, в состав которой входят посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранцами во вторник. Также на встрече будут присутствовать представители Омана, которые выступят посредниками в этих контактах.

Затем, во второй половине дня, Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

Reuters отмечает, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на правительство Ирана после того, как в стране жестоко подавили протесты. Кроме того, он сосредоточил в регионе значительное количество военно-морских сил США.

Параллельно Трамп пытается убедить Украину и Россию заключить соглашение о завершении войны.

Переговоры по Украине

Напомним, что в конце января и в начале февраля в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что на последней встрече стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.

Reuters, ссылаясь на свои источники, недавно написало, что Украина и США обсуждали заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте. Также говорилось, о чем написало еще и Bloomberg, что в мае якобы планируются выборы президента и референдум по потенциальному мирному соглашению.

В то же время переговоры между сторонами пока продолжаются. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что следующий раунд трехсторонних переговоров будет в Женеве уже 17-18 февраля. Делегацию РФ возглавит помощник главы Кремля Владимир Мединский.

Также российские СМИ написали, что диктатор РФ отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина, который является сторонником жесткого курса и агрессивной внешней политики.

Рустем Умеров тоже подтвердил переговоры, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации переговоров. Как стало известно, с украинской стороны будут те же представители, что и на переговорах в Абу-Даби.

Вчера, 13 февраля, Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку, добавив, что Зеленскому придется приступить к действиям, иначе он "потеряет прекрасную возможность".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИранМирные переговорыВойна в Украине