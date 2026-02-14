США мають намір провести переговори щодо України та Ірану в один день, - Reuters

Наступного тижня у вівторок, 17 січня, у Женеві мають відбутися одразу два дипломатичні раунди переговорів - щодо України та Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерела, делегація США, до складу якої входять посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зустрінеться з іранцями у вівторок. Також на зустрічі будуть присутні представники Оману, які виступлять посередниками в цих контактах.
Потім, у другій половині дня, Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах із представниками Росії та України.
Reuters зазначає, що президент США Дональд Трамп чинить тиск на уряд Ірану після того, як у країні жорстоко придушили протести. Крім того, він зосередив у регіоні значну кількість військово-морських сил США.
Паралельно Трамп намагається переконати Україну та Росію укласти угоду про завершення війни.
Нагадаємо, що наприкінці січня та на початку лютого в Абу-Дабі відбулися вже два раунди переговорів між Україною, США та Росією. Секретар РНБО Рустем Умеров повідомив, що на останній зустрічі сторони обговорили методи впровадження перемир'я та моніторингу припинення бойових дій.
Reuters, посилаючись на свої джерела, нещодавно написало, що Україна і США обговорювали укладення можливої мирної угоди з Росією вже в березні. Також йшлося, про що написало ще й Bloomberg, що в травні нібито плануються вибори президента і референдум щодо потенційної мирної угоди.
У той же час переговори між сторонами поки тривають. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував, що наступний раунд тристоронніх переговорів буде в Женеві вже 17-18 лютого. Делегацію РФ очолить помічник глави Кремля Володимир Мединський.
Також російські ЗМІ написали, що диктатор РФ відправить на переговори заступника глави МЗС Михайла Галузіна, який є прихильником жорсткого курсу і агресивної зовнішньої політики.
Рустем Умеров теж підтвердив переговори, заявивши, що президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації переговорів. Як стало відомо, з української сторони будуть ті ж представники, що і на переговорах в Абу-Дабі.
Вчора, 13 лютого, Дональд Трамп заявив, що Росія хоче укласти угоду, додавши, що Зеленському доведеться приступити до дій, інакше він "втратить чудову можливість".