США намерены провести переговоры по Украине и Ирану в один день, - Reuters
На следующей неделе во вторник, 17 февраля, в Женеве должны состояться сразу два дипломатических раунда переговоров - по Украине и Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источника, делегация США, в состав которой входят посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранцами во вторник. Также на встрече будут присутствовать представители Омана, которые выступят посредниками в этих контактах.
Затем, во второй половине дня, Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.
Reuters отмечает, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на правительство Ирана после того, как в стране жестоко подавили протесты. Кроме того, он сосредоточил в регионе значительное количество военно-морских сил США.
Параллельно Трамп пытается убедить Украину и Россию заключить соглашение о завершении войны.
Переговоры по Украине
Напомним, что в конце января и в начале февраля в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что на последней встрече стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Reuters, ссылаясь на свои источники, недавно написало, что Украина и США обсуждали заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте. Также говорилось, о чем написало еще и Bloomberg, что в мае якобы планируются выборы президента и референдум по потенциальному мирному соглашению.
В то же время переговоры между сторонами пока продолжаются. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что следующий раунд трехсторонних переговоров будет в Женеве уже 17-18 февраля. Делегацию РФ возглавит помощник главы Кремля Владимир Мединский.
Также российские СМИ написали, что диктатор РФ отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина, который является сторонником жесткого курса и агрессивной внешней политики.
Рустем Умеров тоже подтвердил переговоры, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации переговоров. Как стало известно, с украинской стороны будут те же представители, что и на переговорах в Абу-Даби.
Вчера, 13 февраля, Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку, добавив, что Зеленскому придется приступить к действиям, иначе он "потеряет прекрасную возможность".