США мають намір провести переговори щодо України та Ірану в один день, - Reuters

Наступного тижня у вівторок, 17 січня, у Женеві мають відбутися одразу два дипломатичні раунди переговорів - щодо України та Ірану.

За словами джерела, делегація США, до складу якої входять посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зустрінеться з іранцями у вівторок. Також на зустрічі будуть присутні представники Оману, які виступлять посередниками в цих контактах. Потім, у другій половині дня, Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах із представниками Росії та України. Reuters зазначає, що президент США Дональд Трамп чинить тиск на уряд Ірану після того, як у країні жорстоко придушили протести. Крім того, він зосередив у регіоні значну кількість військово-морських сил США. Паралельно Трамп намагається переконати Україну та Росію укласти угоду про завершення війни.