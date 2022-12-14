США готовятся передать Украине ПВО Patriot и ликвидация ОАСК: новости за 13 декабря

Война России против Украины: последние новости

США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN

США завершают подготовку планов по поставкам систем ПВО Patriot в Украину. О передаче могут объявить уже на этой неделе, сообщает CNN.

По информации издания, планы еще должен утвердить глава Пентагона США Ллойд Остин. После этого их отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК

Верховная рада сегодня, 13 декабря, одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже подписал документ.

Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ

Смена тактики российских военных усложняет задачи украинских защитников, но они все равно не могут прорвать ВСУ на востоке, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, наемники с опытом из ЧВК "Вагнер" обучают новоприбывших оккупантов базовым элементам тактики боя, как использовать местность, погоду.

"Это несколько усложняет нашу работу, но сказать, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не сказал", - подчеркнул Череватый.

В Беларусь прилетели российские истребители МиГ-31, - мониторинговая группа

Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К. Они могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К, они направлялись на военный аэродром в Мачулищах.

"Сигнал единства": все 27 стран ЕС поддержали предоставление Украине 18 млрд евро

Страны Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Решение поддержали единогласно все 27 членов.

"Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Важный сигнал единства. Болотные черти его не разрушат", - написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Зенитки и средства борьбы с дронами: Британия выделила новый пакет помощи Украине

Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении Минобороны Британии.